Son Dakika Haberleri: Bisiklet Hırsızı Kameraya Yakalandı

Bisiklet Hırsızı Kameraya Yakalandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, işyerinin önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı, kameralara anbean yansıdı.

Bisiklet Hırsızı Kameraya Yakalandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, işyerinin önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı, kameralara anbean yansıdı.

Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuru temizleme işyerinin önünde bulunan işyeri sahibi Cuma Abidin'e ait elektrikli bisiklet, bir kişi tarafından çalındı. İşyeri sahibi Abidin, bir süre sonra bisikletin yerinde olmadığını fark ederek, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlardan bisikletinin çalındığını gören Abidin, emniyet ekiplerine haber verdi. Ekipler, hırsızı arama çalışmaları başlattı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:18 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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