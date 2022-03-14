Bisiklet hırsızı Nazilli polisinden kaçamadı - Son Dakika
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Bisiklet hırsızı Nazilli polisinden kaçamadı

14.03.2022 21:42
Bisiklet hırsızı Nazilli polisinden kaçamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli mahallelerden 3 bisiklet ve bir iş yerine girerek 250 TL para çalan şüpheli Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyon ile yakayı ele verdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli mahallelerden 3 bisiklet ve bir iş yerine girerek 250 TL para çalan şüpheli Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyon ile yakayı ele verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir hafta içerisinde Nazilli'de çeşitli mahallelerden 3 adet bisiklet ve Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki bir berber dükkanından da 250 TL nakit para çalındı. Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından şüpheli şahıs yada şahısların belirlenmesi için çalışma başlatan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bisikletleri ve nakit parayı çalan şahsın çok sayıda hırsızlık kaydı ile 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. olduğunu tespit etti. İ.O.'nun saklandığı evi belirleyen ekipler yaptıkları operasyonla şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.O. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Türk Lirası, Bisiklet, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet hırsızı Nazilli polisinden kaçamadı - Son Dakika


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