Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra jandarmaya yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla Manavgat ilçesinde otobüsle gelerek farklı tarihlerde 2 bisiklet çalan şüpheli yakalandı. Bisiklet çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir zincir market önünde 2 bisiklet hırsızlığı ihbarları nedeniyle çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından, hırsızlık şüphelisinin Hüseyin Y. olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipleri şüphelinin Manavgat ilçesinde ikamet ettiği ve Alanya'dan çaldığı bisikletleri otobüsle evine götürdüğü tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen JASAT ekipleri şüphelinin ikametine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelinin daha öncede 4 bisiklet hırsızlığına karıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Y. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Diğer yandan şüphelinin bisiklet çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli Hüseyin Y.'nin bir zincir market önündeki bir kişi çektiği bisikleti binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.