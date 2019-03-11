Son Dakika Haberleri: Bisiklet Hırsızı Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı

Bisiklet Hırsızı Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı

1 saat önce

ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonla farklı apartmanlardan toplam 20 bisiklet çalan T.C.D. gözaltına alındı.

Bisiklet Hırsızı Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı, System.String[]
ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonla farklı apartmanlardan toplam 20 bisiklet çalan T.C.D. gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bisiklet çalma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde artan bisiklet hırsızlığı ihbarları nedeniyle çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından, Ankara'nın farklı ilçelerinden toplam 20 bisiklet çalan şüphelinin T.C.D. olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenlenen operasyonla T.C.D.'yi gözaltına aldı.

BİSİKLET HIRSIZI CEZAEVINE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin girdiği apartmanların kapılarını tornavida ile açtığı ve çaldığı bisikletlere binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.C.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:31 Kaynak: DHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Ankara, Güncel
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