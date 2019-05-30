Bisiklet hırsızı suçüstü yakalandı
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MERSİN'de, çok sayıda bisiklet çaldığı iddiası ile aranan İbrahim Y. (29), suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:28 Kaynak: DHA
MERSİN'de, çok sayıda bisiklet çaldığı iddiası ile aranan İbrahim Y. (29), suçüstü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte, yol kenarına veya bina içine bırakılan bisikletlerin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bisikletlerin çalındığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelinin İbrahim Y. olduğunu saptadı. Takibe alınan şüpheli, yine bisiklet çalmak isterken suçüstü yakalandı.
Bugüne kadar 30'a yakın bisiklet çaldığı belirtilen İbrahim Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Mersin
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