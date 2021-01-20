Bisiklet hırsızının kameralara yansıyan rahat tavırları pes dedirtti - Son Dakika

Bisiklet hırsızının kameralara yansıyan rahat tavırları pes dedirtti

20.01.2021 09:25

Bisiklet hırsızının kameralara yansıyan rahat tavırları pes dedirtti Osmaniye'de onlarca suç dosyası olan şahıs, polisin saatlerce güvenlik kamerası izlemesi sonucu yakalandı Osmaniye'de onlarca suç dosyası olan hırsız, polis ekipleri tarafından saatlerce güvenlik kamerası izlenerek yakalandı.

Bisiklet hırsızının kameralara yansıyan rahat tavırları pes dedirtti

Osmaniye'de onlarca suç dosyası olan şahıs, polisin saatlerce güvenlik kamerası izlemesi sonucu yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de onlarca suç dosyası olan hırsız, polis ekipleri tarafından saatlerce güvenlik kamerası izlenerek yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hırsızın, bisiklet çalarken güvenlik kameralarına yansıyan rahatlığı ise pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, bisiklet hırsızlığının arttığı Osmaniye'de harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği, yaptığı hummalı çalışmalar neticesinde bir şahsın sürekli bisiklet çaldığını tespit etti. Şahıs üzerinde yoğun takibe başlayan ekipler şahsın hırsızlık yaptığı adresleri belirledi. Adreslerde bulunan 20 güvenlik kamerasını saatlerce izleyen ekipler, eşkal eşleştirme sonucunda şahsın Mesut Çakır olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucu yapılan operasyonla evinde gözaltına alınan Çakır'ın daha önceden 4 defa cezaevine girdiği ve adına açılmış 20 suç dosyasının olduğunu belirlendi. Gözaltına Mesut Çakır, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rahat tavırları pes dedirtti

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının genellikle siteleri seçtiği görülüyor. Site sakini gibi kapıdan içeriye giren Çakır, gözüne kestirdiği bisikleti giriş kapısından çıkartıp üzerine binerek uzaklaşıyor. Kameralarda sergilediği rahat tavırları ile pes dedirten Mesut Çakır, bu yöntemle onlarca bisiklet çalarken, bazen de bina giriş kapısının kapalı olduğu anlarda binada yaşayan bir şahsın içeriye girmesini bekliyor. Bina sakinin içeriye girmesiyle açık kalan kapıdan içeriye giren Çakır, bina içerisinde tur attıktan sonra çalacağı bisikleti alarak tekrardan geri çıkıyor.

Öte yandan, 8 defa hakim karşısına çıkan Çakır'ın, bisiklet hırsızlığının yanında tehdit hakaret ve kasten yaralama gibi suçlarının olduğu öğrenildi.

Bisiklet hırsızının kameralara yansıyan rahat tavırları pes dedirtti
Bisiklet hırsızının kameralara yansıyan rahat tavırları pes dedirtti
Bisiklet hırsızının kameralara yansıyan rahat tavırları pes dedirtti
Bisiklet hırsızının kameralara yansıyan rahat tavırları pes dedirtti

Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, Osmaniye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet hırsızının kameralara yansıyan rahat tavırları pes dedirtti - Son Dakika


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