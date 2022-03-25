Bisiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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Bisiklet hırsızları tutuklandı

25.03.2022 09:43
Bisiklet hırsızları tutuklandı

Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akarbaşı Mahallesi Akıcılar Sokak ve İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak üzerinde bulunan bisikletlerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu bisiklet hırsızlıklarını Anıl Murat A. ve İbrahim İ. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Tespit edilen bir adrese yapılan operasyonla şüpheliler çaldıkları bisikletlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Bisiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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