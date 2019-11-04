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Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet hırsızları yakalandı

Bisiklet hırsızları yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te 4 adet bisiklet çalınması olayı ile ilgili 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Bisiklet hırsızları yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 4 adet bisiklet çalınması olayı ile ilgili 6 şüpheli şahıs yakalandı.


Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bülbülzade Mahallesi'nde yaptığı çalışmada 4 adet çalıntı bisiklet olayı ile ilgili 6 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerden birinin de 'Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı' suçlarından arandığı tespit edildi.


Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
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