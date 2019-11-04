Bisiklet hırsızları yakalandı

Gaziantep'te 4 adet bisiklet çalınması olayı ile ilgili 6 şüpheli şahıs yakalandı.



Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bülbülzade Mahallesi'nde yaptığı çalışmada 4 adet çalıntı bisiklet olayı ile ilgili 6 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerden birinin de 'Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı' suçlarından arandığı tespit edildi.



Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP