Bisiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de birçok bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği belirtilen şüpheliler yakalandı.

16- 29 Ekim tarihleri arasında Osmangazi, Ihlamurkent, Arifiye ve Yenibağlar mahallelerinde meydana gelen 4 farklı bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Odunpazarı ve Tapebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan özverili çalışmalar sonucu sayısı açıklanmayan şahıslar, çalmış oldukları bisikletler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bisikletler sahiplerine teslim edilirken vatandaşların tedbiri olması çağrı yapılarak, "Bisiklet hırsızlıklarının geneline bakıldığında çalınan bisikletlerin kilitlenmediği ve açıkta bırakıldığı, gerekli tedbirlerin alınmadığı, suçun önlenmesi ve caydırıcılığı adına vatandaşlarımızın bisikletlerini kamera bulunan yerlere kilitlemeleri, kolay açılabilir mekanizmaları olan kilit kullanmamaları, geceleri bisikletlerini kapalı alanlarda muhafaza etmeleri gerekmektedir" denildi. - ESKİŞEHİR