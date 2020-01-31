Bisiklet hırsızları yakayı ele verdi - Son Dakika
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Bisiklet hırsızları yakayı ele verdi

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir iş yerinden bisiklet, set üstü ocak ve çeşitli ürünler çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bisiklet hırsızları yakayı ele verdi, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir iş yerinden bisiklet, set üstü ocak ve çeşitli ürünler çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.


Şarkışla ilçesinde bir iş yerinden 20 adet bisiklet, 15 adet ankastre set üstü ocak, 1 adet jeneratör,2 adet katı meyve sıkacağı ve 1 adet matkap çalındığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çalınan malzemelerin bir kısmının piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şahısların sattıkların ürünlerden ellerinde kalan 8 adet bisiklet ve 4 adet ankastre set üstü ocak polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Ele geçirilen bisiklet ve ankastre set üstü ocakların tahmini değerinin 16 Bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında idari işlem yapıldıktan sonra şahıslar savcılığa sevk edildi. - SİVAS

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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