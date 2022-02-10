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Bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti - Son Dakika

Bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti

10.02.2022 10:16

Mersin'de kameralar tarafından tespit edilen elektrikli bisiklet hırsızlığı zanlıları polisin çalışması sonucu yakalanırken, şüphelilerin hırsızlık sırasında sergiledikleri rahat tavırlar dikkat çekti.

Mersin'de kameralar tarafından tespit edilen elektrikli bisiklet hırsızlığı zanlıları polisin çalışması sonucu yakalanırken, şüphelilerin hırsızlık sırasında sergiledikleri rahat tavırlar dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince merkez Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 8'i bisiklet ve elektrikli bisiklet, ikisi iş yerinden ve biri de evden hırsızlık olmak üzere 11 hırsızlık olayını incelemeye alan ekipler, kamera kayıtlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda M.A. ve Ö.K. adlı şüphelileri, kaldıkları bir otelde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden kadın olan M.A.'nın, aranması olduğundan kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan şüphelilerin karıştığı hırsızlık olaylarından bazıları güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan 4 ayrı elektrikli bisiklet hırsızlığı olayında şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekerken, zanlıların bisikletleri kendi araçlarıymış gibi alıp gittikleri görüldü.

(İHA)

Bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti
Bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti
Bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti
Bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti
Bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti
Bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti

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Hırsızlık Büro Amirliği, Hırsızlık, Bisiklet, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti - Son Dakika


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