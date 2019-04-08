Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği, hırsızlara göz açtırmıyor.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği, hırsızlara göz açtırmıyor. Son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini artıran Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği ekipleri gelen bir ihbar üzerine bisiklet hırsınızı suçüstü yakaladı. Bisikletin çalınma anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.



Manisa'nın Kula ilçesinde artan hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini artıran emniyet güçleri vatandaşların da ihbarlarıyla hırsızlara adeta göz açtırmıyor. Gelen bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu civarında bir şahsın hırsızlık yaptığını ihbarı üzerine harekete geçti. Bülent T. isimli şahsın çevrede uzun süre dolaştıktan sonra bir binaya girerek bisiklet çaldığını öğrenen polis ekipleri, düzenlediği operasyonla şahsı suçüstü yakaladı. Şahıs, ilk sorgusunda suçu itiraf ederken, çeşitli adreslerden hırsızlık yaptığını da itiraf etti.



Bülent T. isimli şahıs, sorgularının yapılmasının ardından Kula Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.



Öte yandan, şahsın hırsızlık yapması, çevredeki bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında şahsın çevrede uzun süre dolaştığı ve girdiği bir binadan bisikletle çıktığı görülüyor. - MANİSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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