Son Dakika Haberleri: Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

24 dakika önce

Afyonkarahisar'da bir apartmanın bodrumunda bulunan bisikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir apartmanın bodrumunda bulunan bisikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazlıgöl Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Nazir Karakuz, 3 gün önce bodrum kata bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Nazir Karakuz, bisikletinin apartmana giren bir kişi tarafından çalındığını görünce polise başvurdu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, apartmana giren kişinin bodrum kata yönelmesi ve oradaki bisikleti binanın girişine koyarak, dışarı çıkması yer alıyor.

Çevrede gözetleme yaptıktan sonra tekrar apartmana giren zanlının, binanın girişine koyduğu bisikleti alıp götürmesi de kayıtlarda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Gazlıgöl, Afyonkarahisar, Güncel
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