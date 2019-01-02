Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Afyonkarahisar
'da bir apartmanın bodrumunda bulunan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gazlıgöl
caddesinde Özer sitesi apartmanına akşam saatlerinde giren kimliği belirsiz bir şahıs, Nazir K.'ya ait binanın bodrumunda bulunan bisikletini çaldı.
Bisikletinin çalındığını 3 gün sonra fark eden Nazir K, apartmanın güvenlik kamerası görüntüleriyle hırsızın yakalanması için polise başvurdu. Polis
, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz hırsız, apartmana girmesiyle bodrum katına yöneldiği ve orada gözüne kestirdiği alıp bisikleti binanın girişine koyarak dışarı çıktığı görülüyor.
Daha sonra çevrede gözetleme yaptıktan sonra tekrar apartmana giren hırsız, binanın giriş kısmına koyduğu bisikleti alıp götürüyor.