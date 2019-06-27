Son Dakika Haberleri: Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

15 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apartman girişinde bulunan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apartman girişinde bulunan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Almanca öğretmeni Şahin Çelebi'ye (30) ait bisiklet, Kuşpınar Mahallesi'nde oturduğu apartmanın girişinden çalındı.
Apartmandaki kamera kayıtlarını inceleyen Çelebi, 3 bin lira değerindeki bisikletinin çalındığını görerek polise şikayette bulundu.
Görüntülerde, sokaktan telefonla konuşarak apartmanın önüne gelen kişinin, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alarak, hızla uzaklaşması yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Pamukkale, Denizli, Güncel
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