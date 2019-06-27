Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
15 dakika önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apartman girişinde bulunan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:07 Kaynak: AA
'nin Pamukkale
ilçesinde apartman girişinde bulunan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Almanca öğretmeni Şahin Çelebi
'ye (30) ait bisiklet, Kuşpınar Mahallesi'nde oturduğu apartmanın girişinden çalındı.
Apartmandaki kamera kayıtlarını inceleyen Çelebi, 3 bin lira değerindeki bisikletinin çalındığını görerek polise şikayette bulundu.
Görüntülerde, sokaktan telefonla konuşarak apartmanın önüne gelen kişinin, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alarak, hızla uzaklaşması yer alıyor.
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