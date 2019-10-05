Son Dakika Haberleri: Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

34 dakika önce

Kadıköy'de bir apartmanın bodrumundaki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de bir apartmanın bodrumundaki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki evinin bulunduğu apartmanın bodrum katına bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Yavuz Kösoğlu, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Bisikletini apartmana giren bir kişinin çaldığını görüntülerde tespit eden Kösoğlu, Göztepe Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Kamera görüntülerinde, çevrede gözetleme yaptıktan sonra apartmana giren kişinin bodrum kata yönelmesi ve bisikleti alarak götürdüğü anlar yer alıyor.

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Göztepe Mahallesi, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:45 Kaynak: AA
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