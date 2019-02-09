Son Dakika Haberleri: Bisiklet Hırsızlığı Kamerada

Bisiklet Hırsızlığı Kamerada

1 saat önce

Gaziantep'te 400 TL değerindeki bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gaziantep'te 400 TL değerindeki bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Çamlıca konutlarında meydana geldi. Şapka takan hırsız binanın girişinde bulunan 400 TL değerindeki bisikleti alarak kayıplara karıştı. O anlar ise, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:24 Kaynak: İHA

Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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