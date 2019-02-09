Bisiklet Hırsızlığı Kamerada
1 saat önce
Gaziantep'te 400 TL değerindeki bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te 400 TL değerindeki bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Çamlıca konutlarında meydana geldi. Şapka takan hırsız binanın girişinde bulunan 400 TL değerindeki bisikleti alarak kayıplara karıştı. O anlar ise, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:24 Kaynak: İHA
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