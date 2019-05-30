Bisiklet hırsızlığı kamerada

Mersin'de çok sayıda bisiklet çaldığı iddiasıyla aranırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de çok sayıda bisiklet çaldığı iddiasıyla aranırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği, son günlerde kentte yaklaşık 30 bisikletin çalınmasına ilişkin yapılan şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerin çevresindeki güvenlik kameralarından yaptığı incelemelerde bir şüphelinin, bisiklet çalarken görüntülerini buldu.

Şüphelinin benzer suçlardan kaydı bulunan İbrahim Y. olduğunu tespit eden polis, zanlıyı merkez Akdeniz ilçesindeki bir apartmanda bisiklet çalarken suçüstü yakaladı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İbrahim Y'nin, hırsızlık anına ilişkin görüntüleri bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Zanlının, çaldığı bisikleti asansörle indirip götürmesi kameralarca kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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