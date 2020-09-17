Bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Bisiklet hırsızlığı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi 1'inci Çayır Sokak üzerinde meydana geldi. Ali Kibaroğlu, evinin bulunduğu sokağa bisikletini park edip, alışverişe gitti. Döndüğünde bisikletinin yerinde olmadığını gören Kibaroğlu, bisikletini bulmak için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, bisikletinin kimliğini bilmediği bir kişi tarafından çalındığını gören Kibaroğlu, durumu polise bildirdi. Polis, hırsızı bulmak için çalışma başlattı.



Son Dakika

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer oluyor

Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?

Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim

Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti

Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü

Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu

Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı