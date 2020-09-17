Bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi 1'inci Çayır Sokak üzerinde meydana geldi. Ali Kibaroğlu, evinin bulunduğu sokağa bisikletini park edip, alışverişe gitti. Döndüğünde bisikletinin yerinde olmadığını gören Kibaroğlu, bisikletini bulmak için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, bisikletinin kimliğini bilmediği bir kişi tarafından çalındığını gören Kibaroğlu, durumu polise bildirdi. Polis, hırsızı bulmak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:44 - Kaynak: DHA
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