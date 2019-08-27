Son Dakika Haberleri: Bisiklet hırsızlığı kamerada - ADANA
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Bisiklet hırsızlığı kamerada - ADANA

1 saat önce

Adana'da bisiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli güvenlik kamerası görüntüsünden belirlenerek yakalandı.

Bisiklet hırsızlığı kamerada - ADANA, System.String[]

Adana'da bisiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli güvenlik kamerası görüntüsünden belirlenerek yakalandı.

Suriye uyruklu Said Mek, Kocavezir Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde çalıştığı iş yerinin önüne bıraktığı bisikletinin çalındığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekip, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelinin bir süre bekleyip etrafı kontrol ettikten sonra bisiklete binip olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Görüntüden eşkali belirlenen zanlı, yapılan çalışmayla yakalandı.

Zanlı Abidin D'nin ifadesinde bisikleti tanımadığı birine 40 liraya sattığını söylediği ileri sürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:14 Kaynak: AA
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