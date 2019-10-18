Bisiklet hırsızlığı şüphelisine tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir apartmandan bisiklet çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman 'da bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

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