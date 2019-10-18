Son Dakika Haberleri: Bisiklet hırsızlığı şüphelisine tutuklama
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Bisiklet hırsızlığı şüphelisine tutuklama

38 dakika önce

Adıyaman'da bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Bisiklet hırsızlığı şüphelisine tutuklama, System.String[]

Adıyaman'da bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir apartmandan bisiklet çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliği belirlenen şüpheli İ.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin aynı suçtan 4 ayrı dosyasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Şüphelinin, binadan bisikleti çalarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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