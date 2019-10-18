Son Dakika Haberleri: Bisiklet hırsızlığı şüphelisine tutuklama
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Bisiklet hırsızlığı şüphelisine tutuklama

22 dakika önce

Adıyaman'da bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir apartmandan bisiklet çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliği belirlenen şüpheli İ.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin aynı suçtan 4 ayrı dosyasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, binadan bisikleti çalarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bisiklet hırsızlığı şüphelisine tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:42 Kaynak: AA
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