Son Dakika Haberleri: Bisiklet hırsızlığı zanlısı kameraya yakalandı
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Bisiklet hırsızlığı zanlısı kameraya yakalandı

30 dakika önce

Adana'da 4 bisiklet çaldığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerası görüntüsünden belirlenerek yakalandı.

Adana'da 4 bisiklet çaldığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerası görüntüsünden belirlenerek yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Bahçelievler, Namık Kemal, Mithatpaşa ve Denizli mahallelerinde 4 kişinin kaldırıma bıraktığı bisikleti farklı zamanlarda çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine olaylarla ilgili araştırma başlattı.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polis, 4 bisikleti de aynı kişinin çaldığını belirledi.

Ekip, görüntüden eşkalini belirlediği zanlı Niyazi K'yi yaptığı çalışma sonunda yakaladı.

Zanlının çaldığı bisikletlerden biri bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemi tamamlanan zanlı sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:35 Kaynak: AA
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