Son Dakika Haberleri: Bisiklet Hırsızlıkları Güvenlik Kamerasında

Bisiklet Hırsızlıkları Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Ankara'da apartmanlardan 20 ayrı bisiklet hırsızlığı yaptığı görüntüler güvenlik kameralarınca kaydedilen zanlı, gözaltına alındı.

Ankara'da apartmanlardan 20 ayrı bisiklet hırsızlığı yaptığı görüntüler güvenlik kameralarınca kaydedilen zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, istihbarı çalışmalar ve güvenlik kamerası kayıtlarından, kentin çeşitli yerlerinde gerçekleşen bisiklet hırsızlığı suçundan aranan 20 ayrı olayın şüphelisinin T.C.D. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince operasyonla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan zanlının girdiği apartmanların kapılarını tornavida ile açtığı ve çaldığı bisikletlere binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği, Ankara, Güncel
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