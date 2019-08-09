Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
16 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet ile motosiklet çarpıştı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:57 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.
Kaza, Mesudiye
Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim T.'nin (9) kullandığı bisiklet ile Salim G. (28) idaresindeki 16 KKE 56 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada iki sürücü de yere düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
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