Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi 2440 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyis Ö. (39) idaresindeki motosiklet, B.Ö.'nün (3) kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralanan bisiklet sürücüsü çocuk ve motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Her iki yaralanın da durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY