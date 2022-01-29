Bisiklet ile motosikletin çarpışması kameralara yansıdı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bisiklet ile motosikletin çarpışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Adapazarı ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliyle seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yere düşerek metrelerce sürüklendiler. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı. Sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bisiklet ve motosikletin çarpışma anı ve çarpışma neticesinde sürücülerin düşerek metrelerce süründükleri yer alıyor. - SAKARYA