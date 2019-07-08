Bisiklet jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
1 saat önce
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bisikletin jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:53 Kaynak: AA
'in Altıeylül
ilçesinde bisikletin jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Plevne Mahallesi
bisikletiyle gezen 4 yaşındaki Özgür Alp Duvarcı'nın ayağı bisikletin jantına sıkıştı.
Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu Duvarcı'nın ayağını, sıkıştığı yerden çıkardı.
Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor
Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü
Çin'de yaşanan feci kazada güvenlik grevlisinin dikkati faciayı önledi
"Savaş" diyen HDP'lilere emniyet müdüründen tokat gibi cevap