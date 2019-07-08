Son Dakika Haberleri: Bisiklet jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Bisiklet jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

1 saat önce

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bisikletin jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bisiklet jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bisikletin jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Plevne Mahallesi bisikletiyle gezen 4 yaşındaki Özgür Alp Duvarcı'nın ayağı bisikletin jantına sıkıştı.
Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu Duvarcı'nın ayağını, sıkıştığı yerden çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:53 Kaynak: AA
Balıkesir, İtfaiye, Güncel
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