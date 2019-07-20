Son Dakika Haberleri: Bisiklet kullanıcılarından 'Trafikte biz de varız' etkinliği
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Bisiklet kullanıcılarından 'Trafikte biz de varız' etkinliği

6 dakika önce

İZMİR'de bisiklet tutkunları, trafikte bisikletlilerin de var olduğunu vurgulamak amacıyla 'Trafikte biz de varız' adlı etkinlik düzenledi.

Bisiklet kullanıcılarından 'Trafikte biz de varız' etkinliği, System.String[]
İZMİR'de bisiklet tutkunları, trafikte bisikletlilerin de var olduğunu vurgulamak amacıyla 'Trafikte biz de varız' adlı etkinlik düzenledi.
Günlük hayatın her alanında; işte, okulda, alışverişte ulaşımını bisikletle yapan, çevresini koruyan ve doğa dostu bisikletseverlerden oluşan Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) üyeleri, bisikletin bir araç olduğunu bu nedenle trafikte seyir hakları bulunduğunu hatırlatmak için basın açıklaması yaptı. Aliağa ENKA Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu Önünde bugün saat 11.00 sıralarında bir araya gelen onlarca bisikletli, daha yaşanır, temiz ve sağlıklı bir dünya için bisikletin yaşamın her alanında kullanılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı. Bisikletleriyle gelen BUGEP üyeleri 'Trafikte biz de varız', 'Doğayı koru bisiklet kullan', 'Bisiklette takıl, trafiğe takılma', 'Bisiklet kullan park yeri arama', 'Sağlık için pedalla' ve 'Doğayı koru, bisiklet kullan' yazılı pankart ve afişler taşıdı.
Topluluk adına basın açıklamasını okuyan BUGEP üyesi Başak Aydın, "Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'bisiklet bir taşıttır' ve diğer araçlarla paylaşımlı olarak yolu kullanabilir. Bu sebeple yolun sağ kısmı bisikletlilerin yasal hakkıdır ve trafikte yer alırlar. Motorlu araç ve motosiklet sürücüleri, yayalar ve trafikteki diğer kullanıcıların farkındalığını artırmak için bu etkinliği düzenledik. Bu sayede bisiklet bir taşıttır, ulaşım aracıdır ve trafikte yeri vardır vurgusunu artırmayı ve yaymayı amaçlıyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından topluluk, kıyı şeridinde kısa bir tur atıp etkinliği sonlandırdı.


Aliağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:10 Kaynak: DHA
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