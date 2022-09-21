DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmada bisikletinin matarasında 7 parça halinde esrar ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmada kara yolunda bisikletiyle giden M.K. (28) durduruldu. Yapılan aramada, bisikletin matarasında 7 parça halinde 3,23 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: BİSİKLET MATARASINDA UYUŞTURUCUYA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika