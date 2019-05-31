Son Dakika Haberleri: Bisiklet Milli Takım kampı Sivas'ta yapılacak
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Bisiklet Milli Takım kampı Sivas'ta yapılacak

54 dakika önce

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Bisiklet Milli Takım Kampı 25 Haziran Salı günü Sivas'ta start alacak.

Bisiklet Milli Takım kampı Sivas'ta yapılacak, System.String[]
Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Bisiklet Milli Takım Kampı 25 Haziran Salı günü Sivas'ta start alacak.

Sivas'ta 10-14 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan İşitme Engelliler Bisiklet Dünya Şampiyonasına hazırlık aşaması olan Milli Takım seçme kampına kayıtların başladığı açıklandı.

Seçme yarışlarına katılmak isteyen bisikletçiler www.tiesf.gov.tr adresinden formu doldurup en geç 16 Haziran Pazar günü saat 17.00'ye kadar deaf.bisiklet@gmail.com adresine mail olarak göndermeleri gerektiği belirtildi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:44 Kaynak: İHA
Türkiye, Sivas, Spor
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