Bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir ilkokul öğrencisi, bisiklet almak için biriktirdiği harçlıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak destek verdi.

Bisiklet almak için kumbarasında 150 lira biriktiren Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ali Muhammet Erol, Pamukova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'na telefonla ulaşarak harçlığını kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.

Ekip, Kaymakam Recai Karal'ın talimatıyla Ali Muhammet'in evine giderek kumbarayı teslim aldı.

Parayı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Ziraat Bankasındaki hesabına yatıran Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, bağış dekontunu Ali Muhammet Erol'a teslim etti.

Erol, yaptığı açıklamada, "Milletimize hayırlı olması ve yeni açılan hastane için bağış yapmayı düşündüm. Allah, tüm arkadaşlarımın ve milletimizin koronavirüsten kurtulmasını nasip etsin." dedi.