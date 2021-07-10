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Bisiklet polosuyla hem bedenlerini hem zihinlerini çalıştırıyorlar - Son Dakika

Bisiklet polosuyla hem bedenlerini hem zihinlerini çalıştırıyorlar

10.07.2021 07:30
Bisiklet polosuyla hem bedenlerini hem zihinlerini çalıştırıyorlar, System.String[]

Geçen cumartesi, saat 18.00 suları... Bisikletimle Cihangir'den yola çıkıyor, Instagram'daki @bikepoloist hesabında adres gösterilen Fenerbahçe Parkı'na varıyorum.

Geçen cumartesi, saat 18.00 suları... Bisikletimle Cihangir'den yola çıkıyor, Instagram'daki @bikepoloist hesabında adres gösterilen Fenerbahçe Parkı'na varıyorum. Basket sahasında kadınlı erkekli bir grup genç toplanmış. Tek vites, frenli bisiklet kullanıyor, bisiklet üzerindeyken, ellerindeki sopayla bir topu kaleye sokup gol atmaya çalışıyorlar. Sahada bisiklet polosu oynarlarken seyirci de onları izliyor ve getirdikleri ses sistemiyle bir yandan da basket sahasına müzik yayını yapıyor. Bob Marley'in 'Rastaman Live Up' şarkısının çalmasıyla birlikte, oyunculardan Can Özalp "3... 2... 1... Polo!" diyor ve oyun yeniden başlıyor. Bir diğer oyuncu Emirhan Kılıç bisiklet üzerinde yürüyor sanki... Onlar bisikletle tüm hünerlerini sergilerken bir yandan da mikrofonla maç analizi yapılıyor. Oyuncu, izleyici; herkesin yüzü gülüyor. Ne kadar yorulsalar da takımlar tekrar tekrar kuruluyor, maç gece yarılarına kadar devam ediyor. Bir grup arkadaş Türkiye'de pek bilinmeyen bu sporu 2012'den beri büyük bir şevkle yapıyor. Peki, nedir bu bisiklet polosu? İstanbul'a nasıl geldi? İstanbul Bike Polo Takımı'na bu 'niş' oyunun inceliklerini sorduk.

'BİR HAFTA OYNAMAYAYIM, DEPRESYONA GİRİYORUM'

Can Özalp, 36, gemi inşa mühendisi & İstanbul Bike Polo Takımı kurucularından

Bir gün sahilde bisiklete binerken iki kişi gördüm. Ellerinde sopayla bisiklet üzerinde bir topu ittiriyorlardı. Ne yaptıklarını sordum. "Buna bisiklet polosu deniyor" dediler. James Mckay ve Sonay Eruz, İstanbul Bike Polo'nun kurucuları... Bir bisiklet etkinliğinde tanışmış, oynamaya başlamışlar, aralarına önce ben katıldım, sonra Murat (Erinç)...  Kendimizi yurtdışındaki sporcuları izleyerek geliştirdik.

İlk üç yıl oynayacak kişi bulmak çok zordu, yıllarca 4-5 kişiydik. Maç için 3'er kişilik takımlardan 6 kişiye ihtiyaç var. O yüzden bisiklet polosu oynayabilmek için sokaktan insan bile çevirdim. Çok yavaş büyüdük ama şu an 20 kişiyiz. Zamanla çok yakın bir arkadaş grubuna dönüştük. Bisiklet polosu sayesinde tanışıp evlenen bir çiftimiz bile var.

Bu sporun yayılması için çok uğraştım. Çok zor bir spor olduğu için o golü attığınızda verdiği haz inanılmaz. Gol atmanın yanında takım oyunu olması kısmını da çok seviyorum. İyi bir takım güzel paslaştığınızda resmen dans ediyor gibi gözüküyor. 2017'den beri Fenerbahçe Parkı basket sahasında oynuyoruz. Hafta sonlarını iple çekiyorum, bu oyun beni hayata bağlıyor. Bir hafta oynamayayım, depresyona giriyorum.

Bisiklet polosuyla hem bedenlerini hem zihinlerini çalıştırıyorlar

'SAHADA EVLENME TEKLİF ETTİM'

Murat Erinç, 34, uzman odyolog

Bu spor hayatıma çok şey kattı; en önemlisi harika bir hobim ve sosyal çevrem oldu. Neredeyse hepimiz işe gittiğimizde polo oynayacağımız günü düşünerek motive oluyoruz. Cumartesi akşamı dışarı çıkıp arkadaşlarla bir şeyler içeceğimize sahada buluşup polo oynuyoruz. Hem spor hem eğlence...

Yurtdışına çıkacağım zaman oranın polo kulüplerine yazıyorum. Turist olmaktan çıkıp o şehirle doğrudan bağlantı kurmuş oluyorum. Eşim de biz evlenmeden önce vitessiz (fixie) bisiklete biniyormuş. Ortak arkadaşlar vesilesiyle poloyu duyup oynamaya geldi. Daha önce kısa bir tanışmışlığımız vardı ama poloda yakınlaştık. Bir gün sahada ufak bir organizasyonla yaralanmış gibi yapıp kendimi yere attım. Yanıma gelince yüzüğü çıkarıp evlenme teklif ettim.

Bisiklet polosuyla hem bedenlerini hem zihinlerini çalıştırıyorlar

'SEVGİLİMDEN AYRILDIKTAN SONRA KURTULUŞUM OLDU'

Abdullrazzak AlKanawati, 27, barista

Yaklaşık 18 yıldır her gün bisiklete biniyorum. Bisiklet polosuyla 6 ay önce tanıştım. Müdürüm bir gün bana " Caddebostan'da ve Fenerbahçe'de bisiklet polosu oynanıyor. Görüyorum ki bisiklet konusunda sen de bayağı heveslisin. Git istersen, neler yapıyorlar bir bak" dedi. Fenerbahçe Parkı'na gittim, o gün bu oyuna o kadar bağlandım ki hiçbir maçı kaçırmadım. Cumartesi günleri geliyoruz, hatta havanın güzel olduğu diğer günlerde bile gidip antrenman yapıyoruz.

İyi ki polo ve polo oynamaya gelen insanlar var. Kalabalıktan kaçıyor, burada toplanıyoruz. Buraya geldiğimde arkadaşlarla ve oyunla tanıştığımda büyük bir depresyondaydım. 6.5 yıllık ilişkim bitmişti. Ayrıldıktan sonra polo benim için büyük bir kurtuluş oldu. Hiç kaçırmadım, hep geldim, hep izledim, hep öğrendim. Şimdi bisiklet polosu hakkında çok şey biliyorum.

Bisiklet polosuyla hem bedenlerini hem zihinlerini çalıştırıyorlar

'SEKİZ-DOKUZ KADIN OYUNCU VAR'

Buket Demirci, 42, beden eğitimi öğretmeni

Bisiklet polosuna başlayalı iki  hafta oldu. İstanbul Bike Polo ekibini bir arkadaşımın sayfasında gördüm, Fenerbahçe Parkı'na geldim, tanıştım; hemen o gün de oynamaya başladım. Öğrenmem kolay olmadı, yaptığım 50 vuruştan 10 tanesi tuttu. Kaleye değil, topa 10 kere vurabildim; düşünün öyle zor... Ama ikinci hafta topa daha çok değmeye ve gol atmaya başladım. Maç içinde taktik kurman gerekiyor. Centilmence oynuyorlar. 8-9 kadın polocu var; kadın-erkek beraber oynanabilen bir oyun.

Bisiklet polosuyla hem bedenlerini hem zihinlerini çalıştırıyorlar

'İLK GÖRDÜĞÜMDE ASLA YAPAMAM DEMİŞTİM'

Abdullah Aksu, 32, orman endüstri mühendisi & bisikletçi

6-7 yıl önce bir baktım adamlar ellerinde sopa, oynuyorlar. "Asla yapamam" dedim ama merak ettim. Bu sporu yapmaya başladım. Bisiklet polosu oynarken aklımdan o kadar çok şey geçiyor ki oynadıktan sonra kendimi zihinsel olarak yorgun hissediyorum. İşin keyif kısmı kenarda duruyor. Benim için meditatif bir yönü de var. Oynarken, oyunu koordine ederken, pas ve şut atarken, açılara bakarken oyun benim için çok analitik bir şeye dönüşüyor. Bisiklet polosu bedeni çalıştırdığı kadar zihni de çok çalıştırıyor.

Bisiklet polosuyla hem bedenlerini hem zihinlerini çalıştırıyorlar

BİSİKLET POLOSU NEDİR?

İlk defa 1800'lerin sonlarında İrlandalı eski şampiyon bir bisikletçi, çim üzerinde oynanan şeklini icat etmiş. Bisikletle ilk polo maçı 1891'de İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılmış. İlk uluslararası bisiklet polosu maçıysa 1901'de İrlanda - İngiltere arasında oynanmış. Yaygınlaşmaya başlayınca 1905 Londra Olimpiyat Oyunları'nda açılış oyunu olarak oynanmış. Sonrasında tam olimpik olmasa da birçok ülkede milli takımlar kurulmuş. İngiltere ve Hindistan'da hala çim polosu oynayan takımlar olsa da sert zemin üzerinde oynanan modern versiyonu, 1996'da Amerika'daki bisiklet postacılarının sokak sporuna evirdiği bisiklet polo çeşidi. 3'er kişilik takımlarla 20 metreye 40 metre sahada hokeydeki gibi çift kale oynanan bisiklet polosunda sabit bir kaleci yok. Herkes hem kaleci hem oyuncu. Her oyun süresi ortalama 15 dakika.

Bisiklet polosu eğitimi almak ve maç takvimlerini öğrenmek için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Instagram: @bikepoloist

Facebook: bikepoloist

Bisiklet polosuyla hem bedenlerini hem zihinlerini çalıştırıyorlar

Fenerbahçe, Bisiklet, oyunlar, Polo, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bisiklet polosuyla hem bedenlerini hem zihinlerini çalıştırıyorlar - Son Dakika Magazin


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