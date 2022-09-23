BİSİKLET PUANLI YOL YARIŞLARI, KIRIKKALE'DE BAŞLADI

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları, Kırıkkale'de başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı. Şampiyonanın ilk gününün ilk yarışında gençler kategorisinde 13 ilden 21 kulüp ve 50 sporcunun katıldığı yarışın startını Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön verdi. İlk günün diğer yarışlarında U17 erkek kategorisinde 15 ilden 27 kulüp ve 70 sporcu ile U15 erkek kategorisinde 15 ilden 25 kulüp ve 71 sporcu yarış yapacak. 3 gün sürecek yarışlarda toplam 420 bisikletçi mücadele edecek. Ayrıca, yarışın ilk gününde 330 polis, 235 jandarma personeli görev aldı. (DHA)