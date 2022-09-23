BİSİKLET PUANLI YOL YARIŞLARI, KIRIKKALE'DE BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

BİSİKLET PUANLI YOL YARIŞLARI, KIRIKKALE'DE BAŞLADI

23.09.2022 13:19

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları, Kırıkkale'de başladı.

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları, Kırıkkale'de başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı. Şampiyonanın ilk gününün ilk yarışında gençler kategorisinde 13 ilden 21 kulüp ve 50 sporcunun katıldığı yarışın startını Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön verdi. İlk günün diğer yarışlarında U17 erkek kategorisinde 15 ilden 27 kulüp ve 70 sporcu ile U15 erkek kategorisinde 15 ilden 25 kulüp ve 71 sporcu yarış yapacak. 3 gün sürecek yarışlarda toplam 420 bisikletçi mücadele edecek. Ayrıca, yarışın ilk gününde 330 polis, 235 jandarma personeli görev aldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Apple'ın 57 bin TL'lik iPhone'larından almak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi Apple'ın 57 bin TL'lik iPhone'larından almak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi Bakan Yanık: İstihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437'ye çıkardık Bakan Yanık: İstihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437'ye çıkardık Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmayı olayların içinde kalan köylüler anlattı Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmayı olayların içinde kalan köylüler anlattı
Kaynak: DHA

Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİSİKLET PUANLI YOL YARIŞLARI, KIRIKKALE'DE BAŞLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:21 Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kazıttı
15:01 Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik
14:56 Gelecek Partisi'nin "başbakanlık bizim hakkımız" çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar
14:49 Rus SİHA'ları, Ukrayna ordusunun taarruzunu durdurdu! 22 askeri araç yok edildi, 120 asker öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 16:53:44. #1.12#
SON DAKİKA: BİSİKLET PUANLI YOL YARIŞLARI, KIRIKKALE'DE BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement