Bisiklet rotası bakımdan geçiyor - Son Dakika

Bisiklet rotası bakımdan geçiyor

04.03.2021 14:34
Bisiklet rotası bakımdan geçiyor, System.String[]

Marmaris Belediyesi, Marmaris Bisiklet Rotaları Projesi kapsamında 300 farklı noktada konumlandırılan yönlendirme tabelaları için yenileme çalışması başlattı.

Marmaris Belediyesi, Marmaris Bisiklet Rotaları Projesi kapsamında 300 farklı noktada konumlandırılan yönlendirme tabelaları için yenileme çalışması başlattı.

Marmaris Belediyesi'nin 2007 yılında hayata geçirdiği; Adana, Mersin, Balıkesir gibi büyükşehir belediyelerinin yanı sıra ilçe belediyelere de örnek proje olarak sunulan 'Marmaris Bisiklet Rotaları Projesi'nin yıpranan ve zarar gören yönlendirme tabelaları değiştiriliyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında söz konusu tabelalar yenileriyle değiştirilirken, bazı noktalarda eksilen direkler de yeniden konumlandırılıyor.

700 kilometrelik rotanın 300 farklı noktasında yer alan 808 adet tabeladan bazıları hava şartları nedeniyle yıpranırken, bazıları ise duyarsız kişilerce tahrip edildi. Yönlendirme tabelalarından bazıları şehir magandalarının hedefi oldu. Belediye tüm bu tabelaların değişimine başladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, özellikle zarar verilen tabelalar için sadece projenin değil kamu malının da zarara uğratıldığını belirterek "Marmaris Bisiklet Rotaları Projesi, kırsal turizm için çok önemsediğimiz bir proje. Bazı noktalarda üzülerek gördük ki yönlendirme tabelaları hedef tahtasına dönüştürülmüş. Lütfen bu kamu mallarına sahip çıkalım" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Bisiklet rotası bakımdan geçiyor
Bisiklet rotası bakımdan geçiyor
Bisiklet rotası bakımdan geçiyor
Bisiklet rotası bakımdan geçiyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisiklet rotası bakımdan geçiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzlanda'da durum beşikten de öte! Ülke bir haftada tam 17 bin depremle sallandı Şarkıcı Reynmen hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın istifasıyla ilgili ilk yorum: Kendisine başarılar diliyorum Artvin'de şoförler yaptıkları kardan tünel ile hükümetten destek istedi Yasakların kalktığı Van'da vaka sayısı artan 4 mahallede eğitime 10 gün ara Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde Valilik harekete geçti: 14 gün evinizde kalın Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap
Dünyada bir ilk! ABD'de 9 maymun korona aşısı oldu Dünyada bir ilk! ABD'de 9 maymun korona aşısı oldu         
14:16
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor         
13:24
81 ile gönderilen yazı ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda normal düzene geçiliyor 81 ile gönderilen yazı ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda normal düzene geçiliyor         
13:11
Yeni evli çift, içi altın dolu çantayı gölet kenarındaki kamelyada unuttu Yeni evli çift, içi altın dolu çantayı gölet kenarındaki kamelyada unuttu         
12:24
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Cumartesi günü öğlene kadar hava kirliliği riskli seviyede olacak Bu illerde yaşayanlar dikkat! Cumartesi günü öğlene kadar hava kirliliği riskli seviyede olacak         
11:56
2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı, acılı babanın feryatları yürek dağladı 2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı, acılı babanın feryatları yürek dağladı         
11:51
Son Dakika: Akşener'i yalancılıkla suçlayan Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti Son Dakika: Akşener'i yalancılıkla suçlayan Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti         
11:29
Bonservis bedeli tartışma konusu olan Erencan Yardımcı'dan çarpıcı sözler: Transferim hızlı gelişti Bonservis bedeli tartışma konusu olan Erencan Yardımcı'dan çarpıcı sözler: Transferim hızlı gelişti         
10:29
F.Bahçe'nin 14 yaşındaki yeteneği Aziz Eren Balaban, Valencia ve Fulham'ın radarında F.Bahçe'nin 14 yaşındaki yeteneği Aziz Eren Balaban, Valencia ve Fulham'ın radarında         
10:13
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
İnşaatta çalışan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İkisi mezarda diğeri firarda İnşaatta çalışan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İkisi mezarda diğeri firarda         
09:52
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Koronayı hafif atlatan çocuklarda görülen MIS-C hastalığında, ilk ölümcül vakalar görülmeye başlandı Koronayı hafif atlatan çocuklarda görülen MIS-C hastalığında, ilk ölümcül vakalar görülmeye başlandı         
09:18
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı         
23:43
Polislerden Menemenspor kulüp binasına operasyon! Bazı belgelere el konulup soruşturma başlatıldı Polislerden Menemenspor kulüp binasına operasyon! Bazı belgelere el konulup soruşturma başlatıldı         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2021 14:38:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bisiklet rotası bakımdan geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei