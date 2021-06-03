"Bisiklet şehri" Konya, 550 kilometrelik bisiklet yoluyla diğer kentlere örnek oluyor - Son Dakika

Türkiye'de en fazla bisikletin kullanıldığı, 550 kilometre bisiklet yoluna sahip Konya'da, 87 kilometre daha bisiklet yolu yapılacak.

Kadın, erkek her yaştan vatandaşın tercih ettiği bisiklet için Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet tramvayı ve bisiklet üst geçidi gibi imkanlarla ulaşımı rahatlatmaya çalışıyor.

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turuna da ev sahipliği yapan kentte, Türkiye'nin ilk Olimpik Veledrom'unun inşaatı da devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, Konya'da bisikletin bir gelenek olduğunu, kentte her evde halk diliyle "velespit" bulunduğunu söyledi.

Altay, Konya'nın coğrafi yapısının da bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılması açısından avantajlı olduğunu dile getirerek, "Biz bu geleneği yeniden yeşertmek ve bir ulaşım aracı olarak daha fazla kullanılmasını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Konya 550 kilometre bisiklet yoluna sahip bir il. Türkiye'de açık ara öndeyiz ki; ikinci, üçüncü sıralaması yapmak bile çok zor. İnşallah yeni yapacağımız 87 kilometrelik bisiklet yoluyla 'Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip ili' olmayı perçinlemiş olacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bisiklet Master Planı'nı Türkiye'de ilk yapan ilin Konya olduğunu vurgulayan Altay, Konya'nın kriterlerinin diğer şehirler için zaruret olduğunu ve bakanlığın bu konuda bir genelge yayınladığını söyledi.

Bisiklet tramvayı ilgi çekiyor

Altay, Bisiklet Master Planı'na göre insanların daha fazla bisiklet kullanması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, "Türkiye'de ilk kez bir tramvaya bisikletinizle binip, gideceğiniz yere kadar seyahatinizi yapıp, sonra bisikletinizle alışverişinizi, işinizi gerçekleştirdikten sonra tekrar tramvayla evinizle dönme imkanınız var. Eğer bisikletiniz arızalanırsa bisiklet yollarına yakın yerlerde ve bisiklet tramvayında bisiklet tamir istasyonları oluşturduk. Bunlarla hızlıca bisikletinizi tamir etmiş oluyorsunuz." diye konuştu.

Bisiklet kullanıcıları için güvenli bisiklet parklarının önemini düşünerek iki katlı bisiklet parkları yaptıklarını anlatan Altay, böylece daha fazla bisikleti güvenli park etme imkanı sağlandığını ifade etti.

Altay, 2018'de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 50 bin bisiklet dağıttıklarını hatırlatarak, "Neredeyse Konya'da her evde bir bisiklet vardır ama belki bunlar daha çok sokak aralarında, mahalle içinde kullanılıyordur. Biz bunun hem okula gitmek hem alışverişe gitmek hem de şehir merkezine gelmek için kullanılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Bisiklet yolları, güvenli park yerleri gibi alanlar oluşturulduğunda insanların da bisiklet kullanmaya yöneldiğini dile getiren Altay, Konya'nın bu konuda öncü bir şehir olduğunu söyledi.

Konya 550 kilometrelik bisiklet yoluyla dünyada ikinci

Konya Büyükşehir Belediyesinin bin kiralık bisikleti olduğunu ifade eden Altay, onların da istasyondan bağımsız olarak kullanılmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Altay, Konya'nın 550 kilometrelik bisiklet yoluyla dünyada New York'tan sonra ikinci şehir olduğunu ifade ederek, "Yapacağımız ilave 87 kilometrenin önemi şu; bisiklet yollarımız maalesef merkezde değil, daha çok çeperlerde. Yapacağımız 87 kilometre bisiklet yoluyla, tüm bisiklet yollarını birbirine bağlamış olacağız. Böylece daha güvenli bir sürüş imkanı ve merkeze gelmeyle ilgili ilave alan kazanmış olacağız." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de bisiklet şehri diyebileceğimiz tek şehir Konya"

Konya'nın bisiklete verdiği önemin bir göstergesinin de 26 yıldır Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapması olduğunu dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Özellikle eski stadyum alanımızdaki açık veledrom, Konya'da bisiklet yarışlarına çok rağbet gösterilen bir ortam. Türkiye'nin ilk kapalı veledromu da Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Konya'da yapılıyor, inşallah bu yıl içinde hizmete açılmış olacak. Aslında Türkiye'de bisiklet şehri diyebileceğimiz tek şehir Konya, inşallah buna başka şehirler de ilave olur. Özellikle sürücülerimizden isteklerimiz var. Lütfen bisiklet yollarını otopark olarak kullanmayalım, bisiklet kullanıcılarımıza saygı gösterelim, onlar da sonuçta trafikte bir araç. Böyle yaparak çok daha gelişeceğimize inanıyorum."

Altay, belediye olarak her fırsatta bisiklet hediye etmeye çalıştıklarını anlatarak, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla 142 bisiklet hediye edeceklerini bildirdi.

Güvenli Okul Yolu Projesi'yle de çocukların okula bisikletle gitmesi için çaba sarf ettiklerini anlatan Altay, "Bunlara totalde baktığınızda, bisiklet tramvayı, 550 kilometre bisiklet yolu, bisiklet tamir istasyonları, katlı bisiklet parkları ve otoparklardaki bisiklet parklarıyla Konya aslında 'bisiklet şehri' denmeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.