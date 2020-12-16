Bisiklet şehri Konya'da bisiklet tamir istasyonlarının sayısını 35'e yükseltildi - Son Dakika

Bisiklet şehri Konya'da bisiklet tamir istasyonlarının sayısını 35'e yükseltildi

16.12.2020 15:29
Bisiklet şehri Konya'da bisiklet tamir istasyonlarının sayısını 35'e yükseltildi, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanıcısının yoğun olduğu kentte bisiklet tamir istasyonu sayısını 35'e çıkardığını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanıcısının yoğun olduğu kentte bisiklet tamir istasyonu sayısını 35'e çıkardığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bisikletlerin tamiri için kurulan istasyonlarda kullanıma hazır çeşitli aletlerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin 550 kilometreyle "en uzun" bisiklet yoluna sahip şehrinde, bisiklet kullanımını teşvik etmek için çalışmalar yürüttüklerini ve tamir istasyonlarının da bu çalışmalardan biri olduğunu vurguladı.

Şehir merkezindeki bisiklet tamir istasyonlarının bakımının yapıldığını ve yeni istasyonlar ilave edilerek sayının 35'e çıkarıldığını aktaran Altay, "İstasyonlarda bisiklet tamiri için gerekli aletler bulunuyor. Ayrıca bu istasyonlarda sadece bisikletler değil, engelli vatandaşlarımız da arabalarını ve pusetlerini tamir edilebiliyor." bilgisini paylaştı.

Bisiklet tamir istasyonlarının montaj edildiği noktaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye'de ilk kez hayata geçirdikleri "Bisiklet Master Planı" verilerinden yararlanılarak belirlendiğini kaydeden Altay, "Bisiklet tamir istasyonlarını bisiklet kullanımının yoğun olduğu noktalara monte ettik. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Bisiklet Tramvayı içine de bu tamir setlerinden yerleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Açıklamada istasyonlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bisiklet tamir istasyon noktaları, kısa süre içinde hizmete sunulacak. Kullanıcılar, istasyonları Türkiye'de ilk olacak ABUS (Akıllı Bisiklet Uygulama Sistemi) Mobil Uygulaması üzerinde de görebilecek. Bisiklet tamir istasyonlarında, hava pompası, 8-9 ve 14-15 açıkağız anahtarlar, pedal anahtarı, bisiklet lastik sökme levyesi, alyan seti gibi aletler bulunuyor."

Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bisiklet şehri Konya'da bisiklet tamir istasyonlarının sayısını 35'e yükseltildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışına erişim engeli getirildi 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti 'Eşcinsellik tedavisi' adı altında aylarca elektrik şokuna maruz kalan adam özür bekliyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi
West Bromwich, Slaven Bilic'in görevine son verdi West Bromwich, Slaven Bilic'in görevine son verdi         
15:39
Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak         
14:59
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?         
14:14
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı         
13:28
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı         
12:54
2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi         
12:39
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak         
11:57
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği         
10:24
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 15:48:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bisiklet şehri Konya'da bisiklet tamir istasyonlarının sayısını 35'e yükseltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei