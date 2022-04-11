'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor - Son Dakika

KONYA, ova olma özelliğinin getirdiği kazanımla, 600 binin üzerinde bisikletin kullanılıyor olmasıyla 'bisiklet şehri' olarak da biliniyor. 550 kilometrelik Türkiye'nin en uzun bisiklet yolunun da bulunduğu kentte artık temizlik görevlileri, bisikletle çalışıyor.

Dünya'da New York'tan sonra bisiklet yolu en uzun şehir olarak bilinen Konya'da 600 binin üzerinde bisiklet bulunuyor. Bu sayı her geçen gün artarken, temizlik görevlileri de park ve bahçelerde bisiklet kullanarak çalışmasını sürdürüyor.