'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor - Son Dakika
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'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor

11.04.2022 16:19
'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor

KONYA, ova olma özelliğinin getirdiği kazanımla, 600 binin üzerinde bisikletin kullanılıyor olmasıyla 'bisiklet şehri' olarak da biliniyor.

KONYA, ova olma özelliğinin getirdiği kazanımla, 600 binin üzerinde bisikletin kullanılıyor olmasıyla 'bisiklet şehri' olarak da biliniyor. 550 kilometrelik Türkiye'nin en uzun bisiklet yolunun da bulunduğu kentte artık temizlik görevlileri, bisikletle çalışıyor.

Dünya'da New York'tan sonra bisiklet yolu en uzun şehir olarak bilinen Konya'da 600 binin üzerinde bisiklet bulunuyor. Bu sayı her geçen gün artarken, temizlik görevlileri de park ve bahçelerde bisiklet kullanarak çalışmasını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yerli imkanlarla Konya sanayisinde üretilen çevre temizlik bisikletleriyle sunulan hizmetlerin daha pratik ve çevreye duyarlı şekilde yapıldığını belirtti. Bisiklet konusunda farkındalık sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Altay, " Bisiklet şehri Konya'mızda farklı tipteki bisikletlerin yaygınlaşmasının yeni nesillerde bisiklet kullanımıyla ilgili önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor
'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor
'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor
'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor
'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor
'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor
'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor
'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor
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Bisiklet, Türkiye, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Bisiklet şehri' Konya'da, temizlik görevlileri de bisikletle çalışıyor - Son Dakika


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