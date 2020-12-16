Bisiklet sepetine patisi sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bisiklet sepetine patisi sıkışan sokak kedisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aliçetinkaya Mahallesi Onursal Caddesi'ndeki bir apartmanda bulunan bisikletin sepetine kedinin ayağının sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Sepeti demir makasla kesen ekipler, kediyi yaklaşık yarım saatte kurtarıp Ayvalık Belediyesine ait sokak hayvanları barınağına teslim etti. Kedinin ayağındaki yaranın tedavisine belediye bünyesindeki veterinerler tarafından başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
- Kaynak: İHA
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