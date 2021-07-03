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Bisiklet severler "Bisikletini Al Gel" etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika

Bisiklet severler "Bisikletini Al Gel" etkinliğinde bir araya geldi

03.07.2021 14:41
Bisiklet severler

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından "Bisikletini Al Gel" etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından "Bisikletini Al Gel" etkinliği düzenlendi.

Bisiklet sporunu özendirme ve yaygınlaştırma amacıyla bisiklete binerek, Emirdağ Cumhuriyet Meydanı'ndan Türkmenakören köyü arasında bisiklet severlerle bisiklet süren Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, hem bisiklet sporunun faydasına hem de trafiğin rahatlamasına dikkat çekti. Kaymakam Bilici, "Bisiklet ile hem bedenen hem de ruhen rahatlıyorsunuz. Ayrıca alışkanlık haline getirilirse trafiği de rahatlatıyor. Bu anlamda da bir farkındalık oluşturuyorsunuz. Etkinliğe katılan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Emirdağ'ımızda artık bu kültürün ve bilincin gelişmesi gerekiyor. Bunu da daha çok öğrencileri ve yetişkinlerimizi kanalize ederek yapmamız gerekiyor. Bugün bir bilinç bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik yapıldı. Bu kültürün oluşması lazım. Araç ve asansör gibi kullanımlardan uzaklaşmamız lazım. Sağlıksız beslenmenin de arttığı günümüzde sosyal sorumluluk projeleri geliştirip gençleri spora alıştırmalıyız" dedi.

Kaymakam Bilici, daha sonra Emirdağ Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve Türkmenakören köyünde son bulan etkinliğin ardından bisiklet severlerle Emirdağ Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. - AFYONKARAHİSAR

Bisiklet severler Bisikletini Al Gel etkinliğinde bir araya geldi
Bisiklet severler Bisikletini Al Gel etkinliğinde bir araya geldi
Bisiklet severler Bisikletini Al Gel etkinliğinde bir araya geldi

Cumhuriyet Meydanı, Osman Bilici, Karahisar, Bisiklet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bisiklet severler 'Bisikletini Al Gel' etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika Spor


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