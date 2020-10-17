Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı - Son Dakika

Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı

17.10.2020 14:15
Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı, System.String[]

İZMİR'in Menemen ilçesinde, bisikletiyle antrenman yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan, bisikletçi arkadaşları tarafından kazanın yaşandığı yerde anıldı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, bisikletiyle antrenman yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan, bisikletçi arkadaşları tarafından kazanın yaşandığı yerde anıldı.

Kaza, 14 Ekim günü ilçeye bağlı Kaklıç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aycan Y. yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Karşıyaka Belediye Spor'un başarılı sporcularından Zeynep Aslan'ın Kaklıç yolunda bisikletiyle seyir halindeyken karşı yönden gelen bir aracın çarpması sonucu vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Zeynep kardeşimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.'30 AĞUSTOS'TA BİRİNCİ OLMUŞ'Bir çocuk annesi Aslan'ın, 30 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışında birincilik elde ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabında, "İlk yarış tecrübemde kategorimde 1'inci oldum" notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Aslan'ın cenazesi, Perşembe günü arkadaşlarının da katıldığı törenle Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.'CIVIL CIVIL BİR İNSANDI'Aslan'ın bisiklete ilk başladığı kulüp olan Karşıyaka Bisiklet Platformu (KARBİP) üyeleri, genç kadını kazanın meydana geldiği yerde andı. Saat 10.30'da, Bostanlı'daki Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu önünde buluşan bisikletliler, kazanın olduğu yere pedal çevirdi. Yaklaşık 45 dakikada kaza yerine gelen KARBİP üyeleri Aslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup, olay yerine karanfil bıraktı.Bisikletçilerden Ayşe Hastunalı, Aslan'ın sürekli birlikte bisiklet bindiği bir arkadaşı olduğunu belirterek, "Hayat doluydu, cıvıl cıvıl bir insandı. Bisiklette enerjisi çok yüksekti. Beni en çok etkileyen de bir anneydi. Bir evlat annesiz kaldı. Mekanı cennet olsun. Karşı şeritten gelen kamyon, arkadaşımızı görmeyerek çarpıyor haberini aldık. O haberi aldığımda çok çok korktum. İlk başta kim olduğu belli değildi, sarışın olduğu söylendi. Sonradan Zeynep olduğunu duyunca çok üzüldük. Kim olsaydı üzülecektik" dedi.Aslan'ın bir diğer bisikletçi arkadaşı Nurgül Döner ise, "Ben öğretmenim, günde 3 saat trafikteyim. Taksiciler ve kamyoncuların her türlü tacizine uğruyorum. Bisikleti sadece gezi aracı olarak görüyorlar, sadece bisiklet yolunda kullanın diyorlar. Ancak bisiklet yolları yetersiz. Biz en sağ şeridi kullanarak istediğimiz yere, işimize gücümüze gitmek istiyoruz. Arkadaşımızın ailesine başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.'BİR ÇOCUK ANNESİZ KALDI, BİR GELECEK YOK OLDU'

Bisikletliler Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelikörz de bu olayın kendileri için ilk olmadığını, her gün Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kaza haberleri aldıklarını söyleyerek, "Bunun nedeni insanların bisiklet konusundaki farkındalığının düşük olması. Bisikleti daha basit, daha ucuz, daha ilkel bir araç olarak görüyorlar. Daha çok para verilmiş olunması, arabaların daha değerli olduğu anlamına gelmiyor. Kamyonun daha büyük oluşu, onun bir insandan daha büyük olduğu anlamına gelmiyor. Her şeyden önce insan olunduğunun fark edilmesi gerekiyor. Birçok annesiz kaldı, bir gelecek yok oldu" dedi.


Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı
Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı
Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı
Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı
Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı
Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı
Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı
Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı
Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı
Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı
Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı
Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı

Zeynep Aslan, Karşıyaka, Bisiklet, Menemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bisiklet sporcusu Zeynep, arkadaşları tarafından anıldı - Son Dakika

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