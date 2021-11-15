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Bisiklet süren gence otomobil çarptı - Son Dakika

Bisiklet süren gence otomobil çarptı

15.11.2021 12:46
Bisiklet süren gence otomobil çarptı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan genç otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan genç otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 16 GG 646 plakalı otomobil, H.B. isimli gencin yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle H.B. yaralanırken, sürücü ise panikle dışarıya çıkarak gencin yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.B., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü H.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KOCAELİ

Bisiklet süren gence otomobil çarptı
Bisiklet süren gence otomobil çarptı
Bisiklet süren gence otomobil çarptı
Bisiklet süren gence otomobil çarptı
Bisiklet süren gence otomobil çarptı

Otomobil, Kocaeli, Gölcük, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet süren gence otomobil çarptı - Son Dakika


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