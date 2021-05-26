BİSİKLET SÜRERKEN HAVLAYAN KÖPEĞE BAKMAK İSTEYİNCE OTOMOBİL ÇARPTI VE ÖLDÜ - Son Dakika

ERZURUM'da damadı ile bisiklet sürerken villanın bahçesinden havlayan köpeğe bakmak için manevra yapan kuyumcu Ahmet Keleş'e (63) otomobil çarptı. Hastanede tedaviye alınan evli 2 çocuk babası Keleş, bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

Aziziye ilçesinde 16 Mayıs günü saat 19.30 sıralarında, köylere giden karayolunda damadı 2 çocuk babası Kerim Tüdeş (35) ile birlikte bisiklet süren Ahmet Keleş, yol kenarındaki bir villanın bahçesinden havlayan köpeğe bakmak için yola doğru manevra yaptı. Keleş'e bu sırada hızla gelen otomobil çarptı. Savrulup otomobilin üzerine düşen Keleş, yaralandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Keleş'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Keleş, 23 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

Keleş'in cenazesi Erzurum Asrı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Kerim Tüdeş, kayınpederinin cenazesinde, Birlikte bisiklet sürüyorduk. Yolun bir tarafında o, diğer tarafında ise ben vardım. Sohbet ediyorduk. O sırada yolun kenarındaki villalardan birinin bahçesinden köpek sesi geldi. Babam sesin geldiği yöne doğru bakmak için bisikletin yönünü yola doğru çevirdiğinde acı bir fren sesi duydum. Hızla gelen otomobil duramadı ve babama çarptı. Aracın üzerine düşen babam araçla birlikte metrelerce gittikten sonra durabildi. Durumu çok ağırdı. Hastaneye kaldırdık ancak bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Çok üzgünüm dedi.