Bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti: Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti: Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı

12.05.2022 08:36

Kayseri'de yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü kaçtı. Öte yandan ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇ TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Kaçan sürücüye ait otomobil ise Yıldırım Beyazıt Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek kişinin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

YORUMLAR
500
Lüks otomobil, 7 araçlı zincirleme kazaya neden olduktan sonra kaçtı Lüks otomobil, 7 araçlı zincirleme kazaya neden olduktan sonra kaçtı Son dakika... TERS YÖNE GİREN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ, 5 YARALI Son dakika... TERS YÖNE GİREN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Bisiklet, Otomobil, Kayseri, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti: Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı - Son Dakika


Son Dakika
09:43 Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı
09:34 Oğlum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Demet ve Sedat kiminle mücadele etmek zorunda kaldı?
09:26 Gülümse Kaderine dizisinin dün akşamki yeni bölümünde neler yaşandı? Yaren'in kimliğini öğrenen Neval'in tepkisi ne oldu?
09:20 Survivor yarışmasından elenen Gökhan, Türkiye'de artan fiyatlara isyan etti: Allah sonumuzu hayır etsin
09:14 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Volkan'ı yaralayan Derin tutuklandı mı?
09:12 Ünlü mankenler Kürtçe müzik eşliğinde Diyarbakır'da defile yaptı, beyaz güvercin uçurdu
09:11 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Bebeğine kavuşan Defne'nin mutluluğu ne kadar sürdü?
09:03 Lüks otomobil, 7 araçlı zincirleme kazaya neden olduktan sonra kaçtı
09:00 Gülşen'in 3 parçadan oluşan, mavi derin göğüs dekolteli elbisesi yine çok cüretkardı
09:00 Bilim dünyasında çığır açacak keşif: Ölümü yenme ihtimali var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 09:50:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti: Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement