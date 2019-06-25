Son Dakika Haberleri: Bisiklet sürme hayali gerçekleşti
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Bisiklet sürme hayali gerçekleşti

19 dakika önce

Diyarbakır'da Çocuklar Üşümesin gönüllüleri, 9 yaşındaki engelli çocuğun çocuğun bisiklet sürebilme hayalini gerçekleştirdi.

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Diyarbakır'da Çocuklar Üşümesin gönüllüleri, 9 yaşındaki engelli çocuğun çocuğun bisiklet sürebilme hayalini gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin gönüllüleri ismini veren bir grup, engelli olan 9 yaşındaki Rızgar Tezer'in bisiklet sürebilme hayalini gerçekleştirdi. 26 Temmuz'da engelli olan kolu için ameliyata girmeye hazırlanan Tezer, sosyal medya üzerinden "26 Temmuz'da ameliyat olacağım, hepinizin duasını bekliyorum. Ameliyattan sonra bisiklet sürmeyi istiyorum" diye çağrıda bulundu. Çağrıya sessiz kalmayan Çocuklar Üşümesin gönüllüleri, ameliyat öncesi Rızgar Tezer'e topladıkları paralarla bisiklet aldı. Evlerinin önünde sürpriz yapan gönüllü gurup üyeleri, Tezer'in bisiklet hayalini gerçekleştirdi.

Evlerinin önünde pedal çevirmeye başlayan Rızgar Tezer'in mutluluğu cep telefonu kamerasına kaydedildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
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