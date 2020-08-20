Bisiklet sürmek için asfalt yol isteyen çocuğun talebi yerine getirildi - Son Dakika

Bisiklet sürmek için asfalt yol isteyen çocuğun talebi yerine getirildi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan evlerinin önüne asfalt yol isteyen 8 yaşındaki Nihat Musa Taş'ın talebi gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan evlerinin önüne asfalt yol isteyen 8 yaşındaki Nihat Musa Taş'ın talebi gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Çolakbayrakdar'ın yanına gelen Taş, daha rahat bisiklet sürmek için evlerinin bulunduğu Darpınar Sokağı'na asfalt dökülmesini istedi.

Taş ile bir süre sohbet eden Çolakbayrakdar, çocuğun isteğini geri çevirmeyerek ilgili birimleri yönlendirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerekli çalışmaları yaparak Taş'ın evinin bulunduğu sokağa, çocuğun talebinden 3 gün sonra asfalt döktü.

Çolakbayrakdar'a teşekkür eden Taş, "Hemen bir sorayım dedim, şuraya asfalt atarlar mı diye. Başkana buraya asfalt döktüğü için teşekkür ederim. Başkanımı çok seviyorum. Başkanım sana çok selamım var." ifadelerini kullandı.

Bisiklet sürmek için asfalt yol isteyen çocuğun talebi yerine getirildi

Ahmet Yesevi Mahallesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bisiklet sürmek için asfalt yol isteyen çocuğun talebi yerine getirildi - Son Dakika
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