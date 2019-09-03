Son Dakika Haberleri: Bisiklet sürücüsü ölümden döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bisiklet sürücüsü ölümden döndü

3 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ölümden döndü.

Bisiklet sürücüsü ölümden döndü, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ölümden döndü.


Kaza Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin U. idaresindeki16 ST 268 plakalı minibüs, Kozluca alt geçidine inmek için yayaların kullandığı yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisikletli Sabahattin A'ya (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam asfalta düşerek yaralandı. Yaralının yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşalar yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bisiklet sürücüsü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı
Kendisine boşanma davası açan eşini ve askerlik arkadaşını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 3 kişi yanarak hayatını kaybetti Berfin'i yakan sanık tahliyesini istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:25:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisiklet sürücüsü ölümden döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]