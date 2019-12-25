Bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

Bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu

6 saat önce

Bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtulduBURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu.

Bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Durmaz E.(43) yönetimindeki 16 F 3456 plakalı hafif ticari araç, ışıktan geçtiği sırada aniden önüne çıkan Murat Ö.(40) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün manevrasıyla kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde olan 16 ZY 1374 ve 06 AT 8755 plakalı 2 otomobile çarparak kaldırım üzerine çıkıp durabildi. Kaza sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, elektrikli bisikletin sürücüsü saniyelerle ölümden döndü.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümleri;

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kaza anı

-Kaza sonrası detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

Bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Durdurulmak istenen otomobil polis aracına çarptı ikisi polis üç kişi yaralandı
1 yaşındaki bebek solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti 400 bin lira hibe vaadiyle 20 bin TL kredi çektirip dolandırdılar Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:05 Azerbaycan'da İHA'ya ödül - Son Dakika
23:04 Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
23:02 İstanbul'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:00 Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki Uzman Çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
23:00 Karabük barajda bulunan kadının kimliği dna testi ile belirlendi - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
21:10 Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:10:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]