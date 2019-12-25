Bisiklet sürücüsünü son anda fark etti ama... - Son Dakika
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Bisiklet sürücüsünü son anda fark etti ama...

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, önündeki bisiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil önce bisiklet sürücüsüne, ardından da elektrik direği ve ağaca çarptı.

Bisiklet sürücüsünü son anda fark etti ama..., System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, önündeki bisiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil önce bisiklet sürücüsüne, ardından da elektrik direği ve ağaca çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan İsmail A.(23) idaresindeki 16 KGC 20 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan bisiklet sürücüsü Kazım K'yi (37) son anda fark edince çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra yapan otomobil önce bisiklet sürücüsüne, ardından da orta refüje çıkarak aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. Otomobil, yol ortasında bulunan aydınlatma direğini ve ağacı kökünden söktükten sonra duramayıp 10 metre ilerideki babaya çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bisiklet sürücüsünü ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ise kaza ile alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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