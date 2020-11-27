Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

27.11.2020 11:17
Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Sivas'ta hurda toplama amaçlı kullanılan ATV motoru ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta hurda toplama amaçlı kullanılan ATV motoru ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Mevlana Mahallesi Hikmet Boran caddesi üzerinde meydana geldi. M.K. idaresindeki hurda toplama amacıyla kullanılan ATV motoru, caddeyle sokağın kesişimin de bisikletli ile çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazaysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bisiklet, Polis, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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